Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Bingen-Büdesheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 01:15 Uhr ereignete sich in Bingen-Büdesheim in der Saarlandstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Baum sowie eine Hauswand beschädigt wurde. Der 20-Jährige Autofahrer beabsichtigte in der Saarlandstraße zu wenden. Hierbei überfuhr er ein am linken Straßenrand befindliches Blumenbeet und stieß gegen einen Baum. Hierdurch wurde auch die dahinter liegende Hauswand in Mitleidenschaft gezogen. Wie sich bei der Kontrolle durch die Polizei herausstellte, hatte der Fahrer offensichtlich zu tief ins Glas geschaut. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,91 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde eingezogen.

