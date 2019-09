Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Geschwindigkeitskontrolle

Gemarkung Sprendlingen, L 415 (ots)

05.09.2019, 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr

Am 05.09.2019, in der Zeit von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Bingen auf der L 415, "Motorradstrecke", eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Insgesamt zehn PKW Fahrer waren auf der Strecke in Richtung Ober-Hilbersheim zu schnell unterwegs. Die höchste Geschwindigkeit wurde mit 131 km/h gemessen bei erlaubten 100 km/h.

Daneben wurden zehn Motorräder, die in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs waren, kontrolliert. Dabei gab es keine Beanstandungen.

