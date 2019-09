Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Trunkenheit im Straßenverkehr

Bingen, Polizeidienststelle (ots)

04.09.2019, 09.10 Uhr

Am 04.09.2019, 09.10 Uhr, erschien ein 62 jähriger Mann auf der Dienststelle, um seinen in der Nacht sichergestellten Kleinkraftradschlüssel abzuholen. Die Sicherstellung in der Nacht erfolgte, weil der 62 jährige unter Alkoholeinwirkung sein Krad führen wollte, was jedoch verhindert wurde. Auf der Polizeidienststelle stellte der Beamte bei der Person immer noch deutlichen Atemalkohol fest. Da der 62 jährige mit seinem PKW zur Dienststelle gefahren war, wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,29 Promille auswies. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

