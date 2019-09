Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Radfahrer verletzt

Grolsheim (ots)

04.09.2019, 07.05 Uhr

Am 04.09.2019, 07.05 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem Radfahrer. In Höhe der Friedhofstraße wollte die 20 jährige Radfahrerin die Fahrbahn überqueren und übersah den entgegenkommenden 67 jährigen Radfahrer, der stürzte und sich eine blutende Kopfwunde zuzog. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber im Nachgang ermittelt werden. Ein Ersthelfer vom Unfallort traf die Verursacherin am Bahnhof Gensingen und sprach Sie auf den Unfall an. Danach meldete sich die 20 jährige bei der Polizei. Beide Radfahrer trugen keinen Helm.

