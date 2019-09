Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfallflucht, Verursacher ermittelt

Gensingen, Alexander-Bretz-Straße (ots)

02.09.2019, 02.15 Uhr

Ein aufmerksamer Zeuge sah vom Fenster aus eine männliche Person, die ihr Auto eine kurze Strecke schob. Als der Zeuge kurze Zeit später sein Anwesen verließ, um sich zu seiner Arbeitsstelle zu begeben, bemerkte er ein stark unfallbeschädigtes Fahrzeug in der Nähe seines Anwesens. Zudem fand er ein nicht zu dem beschädigten Fahrzeug passendes Kennzeichen. Daraufhin verständigte er die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnte das unfallverursachende Fahrzeug verlassen am Bahnhof Gensingen aufgefunden werden. Dabei handelte es sich um das Fahrzeug, welches zuvor geschoben wurde. Über die Halterin konnte auch der Unfallverursacher ermittelt werden. Dieser hatte nach dem Unfall versucht, sein Fahrzeug durch Wegschieben von der Unfallstelle zu entfernen. Am Bahnhof ließ er das Fahrzeug stehen und flüchtete zu Fuß weiter. Der Führerschein des 44 jährigen wurde sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

