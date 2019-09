Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht, Netto-Parkplatz, Bingen-Bingerbrück

Bingen (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer parkt sein Fahrzeug, einen roten Ford Mondeo mit dem amtlichen Kennzeichen aus Bad Kreuznach, auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Bingen Bingerbrück (Queraufstellung). Als er nach dem Einkauf zurück an sein Fahrzeug kommt, kann er einen Schaden am Heck feststellen. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Vor Ort können keine Zeugen verifiziert werden. Daher bittet die Polizei Bingen um die Mithilfe aus der Bevölkerung unter der bekannten Telefonnummer 06721-9050.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell