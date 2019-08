Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Brand in chemischem Betrieb

Welgesheim (ots)

29.08.2019, 02.25 Uhr

Gegen 02.25 Uhr wurde Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl einer Werkshalle in der Bahnhofstraße in Welgesheim gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese eine Verrauchung der Werkshalle fest. Der Brandherd in der Halle konnte durch die 45 im Einsatz befindlichen Kräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand Sachschaden an einem Regal und am Dachstuhl. Zum Austritt von Flüssigkeiten kam es nicht.

