Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfallflucht

Gensingen, Alexander-Bretz-Straße (ots)

26.08.2019, 06.00 Uhr

Am 26.08.2019,gegen 06:00 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht am Gelände der Deutschen Bahn in Gensingen, Alexander-Bretz-Straße. Eine Sattelzugmaschine, weißer Sattelschlepper mit drei Achsen und weißem Tandem-Auflieger ohne Aufschrift, beschädigte beim Zurücksetzen den Zaun der Deutschen Bahn. Die Sattelzugmaschine führte ein Wendemanöver im Bereich der Einmündung Alexander-Bretz-Straße in Richtung Bahnhofstraße durch. Wer Hinweise auf das Kennzeichen des Fahrzeuges oder des Anhängers geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Bingen, 06721/905-0, in Verbindung zu setzen.

