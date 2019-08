Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Waldlagesheim, Waldstraße (ots)

Nacht vom 25.08.2019 auf 26.08.2019

In der Nacht vom 25.08.2019 auf 26.08.2019 wurden in der Waldstraße drei Fahrzeuge durch unbekannte Täter beschädigt. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen Ford Transit, einen Opel Corsa und einen Daimler Benz. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721/9050.

