Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Exhibitionist am Hauptbahnhof

Bingen (ots)

Am Freitag Abend gegen 19:37 Uhr zeigte sich ein 25 jähriger Bonner einer 15 jährigen Sprendlingerin in unsittlicher Weise.

Der junge Mann sprach das Mädchen am Binger Hauptbahnhof an und fragte sie, ob sie einen Zaubertrick sehen möchte. Im Anschluß nahm er sein Glied aus der Hose,zeigte es dem Mädchen und streichelte ihr über den Hals und das Dekolletee. Das Mädchen lief daraufhin weg und vertraute sich einer Passantin an, die wiederum die Polizei verständigte. Die Beamten konnten den Beschuldigten schließlich im Park am Mäuseturm feststellen und kontrollieren. Den Beschuldigten erwarten nun Strafanzeigen wegen Exhibitionismus sowie sexueller Belästigung.

