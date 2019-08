Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Gullideckel entfernt

Bingen (ots)

Am 18.08.2019 befuhr ein Autofahrer gegen 03:00 Uhr die Straße, Im Tiergarten im Stadtteil Bingen - Dietersheim. Am Einmündungsbereich Löwenweg - Saarlandstraße befand sich ein von der Straßenseite entfernter Gullideckel. Im Rahmen des Fahrvorgangs überfuhr der Verkehrsteilnehmer den Gullideckel. Am PKW entstand Sachschaden. Zeugen die Beobachtungen dahingehend gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Bingen zu melden.

