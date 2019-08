Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Motorradfahrerin schwer verletzt

Bacharach, Bundesstraße 9 (ots)

15.08.2019, 17.00 Uhr

Ein PKW und eine Motorrad befuhren hintereinander die Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Koblenz. In Höhe Einmündung Marktstraße bremste der PKW ab, um nach links abzubiegen. Die 22 jährige Kradfahrerin, wohnhaft in Düsseldorf, erkannte dies zu spät, fuhr auf uns stürzte. Sie zog sich mehrere Brüche zu und wurde in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. Die Bundesstraße 9, Richtungsfahrbahn Koblenz, musste, auch, weil der Rettungshubschrauber im Einsatz war, für 1 Stunde gesperrt werden.

