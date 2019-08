Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfall mit Leichtverletzten

Gemarkung Bingen-Kempten, Bingen-Ost (ots)

14.08.2019, 14.15 Uhr

Im Kreuzungsbereich L419 / Am Ockenheimer Graben kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Offensichtlich war der Unfallverursacher bei "Rot" in den Kreuzungsbereich eingefahren. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

