Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit verletzem Leichtkraftkradfahrer

Landesstraße 413 (ots)

17-jähriger Jugendlicher befuhr am 08.08.2019, gegen 16.40 Uhr, mit seinem Leichtkraftrad die Landesstraße 413 von Partenheim kommend in Fahrtichtung Wolfsheim. In einer Rechtskurve kam der 17-Jährige aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und wurde gegen die Leitplanke gedrückt. Hierdurch verletzte sich der 17-Jährige schwer und wurde mittels Rettungshubschrauber zur ärtzlichen Versorgung in die Universitätsklinik nach Mainz verbracht. Lebensgefährliche Verletzungen lagen nicht vor. Während der Verkehrsunfallaufnahme war die Landesstraße 413 für circa 45 in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell