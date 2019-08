Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Bingen (ots)

59-jährige Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem Auto am Dienstag, den 06.08.2019, gegen 11.00 Uhr, rückwärts aus einer Parklücke auf dem Friedrich-Ebert-Platz in Bingen. Hierbei übersah sie eine 64-jährige Fußgängerin, die sich zu diesem Zeitpunkt hinter ihrem Auto befand. Durch den Zusammenprall zog sich die Fußgängerin Verletzungen im Bereich der beiden Unterknöchel zu und wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung in das Binger Krankenhaus verbracht.

