Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Waldalgesheim (ots)

56-Jährige befuhr am 01.08.2019, gegen 22.20 Uhr, mit ihrem PKW die bevorrechtige Genheimer Straße in Waldalgesheim in Fahrtrichtung Genheim, als plötzlich ein 22-jähriger mit seinem Auto von rechts aus der Schulstraße in die Genheimer Straße einfuhr und der 56-Jährigen die Vorfahrt nimmt. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die 56-Jährige im Gesichtsbereich und am linken Schienbein leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in das Binger Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

