Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht in Bingen

Bingen (ots)

25-jährige Fahrzeugführerin stellte ihren Personenkraftwagen der Marke BMW, 3 er, am Mittwoch, 31.07.2019, gegen 09.23 Uhr in der Straße am Rheinkai in Bingen, in Höhe der Hausnummer 23, zum Parken ab. Gegen 11.30 Uhr kam die Geschädigte zu ihrem Auto zurück und stellte am linken Fahrzeugheck einen frischen Streifschaden fest. Nach bisherigen Ermittlungen und aufgrund des Schadensbildes kann davon ausgegangen werden, dass ein bisher unbekanntes Fahrezeug diesen Schaden verursacht hat. Bisher liegen der Polizei keine Hinweise auf den möglichen Unfallverusacher vor. Hinweise erbeten an die Polizei Bingen.

