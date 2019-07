Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit stark alkoholisiertem Radfahrer

Bingen (ots)

50-jähriger Radfahrer befährt am 23.07.2019 gegen 15.36 Uhr mit seinem E-Bike die Ludwig-Jahn-Straße in Bingen. Während der Fahrt stürzte der Radfahrer und zog sich eine Platzwunde an der Stirn und diverse Schürfwungen an Armen und Beinen zu. Vor Ort wird festgestellt, dass der Radfahrer deutlich unter dem Einfluß von Alkohol steht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,4 Promille. Zur ärztlichen Versorgung der Verletzungen wurde der Radfahrer in das Binger Krankenhaus gebracht, wo ihm gleichzeitig auch eine Blutprobe entnommen wurde. Zu Fremdschäden ist es bei dem Sturz des Radfahrers nicht gekommen.

