Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Diebstahl von 4 Kompletträdern an einem Auto

Bingen (ots)

In der Zeit von Freitag, den 19.07.2019, 12.00 Uhr, bis Montag, den 22.07.2019, 08.50 Uhr, stellte der Geschädigte sein Auto auf dem Mitfahrerparkplatz Bingen-Ost, 55411 Bingen, Ockenheimer Graben, ab. Bei Abholung seines Autos stellte der Geschädigte fest, dass alle vier Räder am Auto mit samt der Stahlfelgen und Radschrauben entwendet wurden. Hierzu wurde das Auto mittels Pflastersteinen unterlegt. Bisher liegen der Polizei keine Hinweise auf die unbekannten Täter vor. Hinweise erbeten an die Polizei Bingen.

