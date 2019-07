Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Falsche Polizeibeamte

Bingen, Münster-Sarmsheim,Sprendlingenen (ots)

16.07.2019

Am 16.07.2019 zeigten insgesamt 8 Bürger/innen bei der Polizei Bingen Anrufe von falschen Polizeibeamten an. Überwiegend wurde seitens der Anrufer dargestellt, man habe Einbrecher festgenommen, die Zettel mitführten, auf denen die Adresse der Angerufenen notiert war. Nunmehr wolle man Bargeld und Schmuck sichern. Alle Mitteiler erkannten die Masche und beendeten die Gespräche, so dass es zu keinem Schadenseintritt kam.

