POL-PIBIN: Baumaschine gestohlen

Bingen-Büdesheim, Dromersheimer Chaussee (ots)

15.07.2019, 16.30 Uhr, bis 16.07.2019, 06.30 Uhr

In der Zeit vom 15.07.2019, 16.30 Uhr, bis 16.07.2019, 06.30 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter eine Baumaschine von einem Anhänger, der auf dem Firmengelände in der Dromersheimer Chaussee 51 abgestellt war. Bei der Baumaschine handelte es sich um einen sogenannten "Stampfer" der Firma BOMAG. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

