Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Bus touchiert Fahrgast

Bingen (ots)

Am Samstagmittag stieg an der Haltestelle Römerstraße in Bingen-Sponsheim ein 85-jähriger Fahrgast aus dem Linienbus. Der 50-jährige Busfahrer fuhr wieder los und bog nach links ab. Hierbei scherte das Heck des Busses aus und touchierte den noch auf dem Gehweg stehenden 85-jährigen. Der Busfahrer führte seine Fahrt fort, da er den Unfall nicht bemerkte.

Der 85-jährige Fahrgast erlitt vermutlich eine Rippenfraktur und wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus verbracht.

Der Busfahrer erschien bei der Polizeiinspektion Bingen, nachdem er von dem Unfall gehört hatte.

