Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfallflucht unter Alkoholeinwirkung

Trechtingshausen, Rheinstraße (ots)

07.07.2019, 03.00 Uhr

Ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug einen Blumenkübel und zwei Metallpfosten. Bei der Unfallaufnahme am nächsten Morgen berichtete ein Zeuge, dass das vermutliche Unfallfahrzeug auf einem Parkplatz in der Römerstraße stehe. Das Fahrzeug wurde in Augenschein genommen und konnte als unfallverusachendes Fahrzeug festgestellt werden. Auch der Unfallverursacher, 24 Jahre alt, wurde ermittelt. Er stand zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme unter Alkoholeinwirkung, sodass ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde.

