Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Spuckender Randalierer

Bingen (ots)

Am 06.07.19 gingen gegen 19:00 Uhr Meldungen über eine am Hauptbahnhof Bingen befindliche Person ein, welche andere Fahrgäste anpöbelte. Durch die Streife konnte der polizeilich nicht unbekannte 25-jährige Störer angetroffen werden. Diesem wurde ein Platzverweis ausgesprochen, woraufhin er einen der beiden Beamten als "Arschloch" beleidigte. Aufgrund der Uneinsichtigkeit des Angetroffenen, wurde dieser bis vor das Bahnhofsgelände begleitet. Hierbei drehte sich der 25-jährige schließlich um und spuckte in Richtung der eingesetzten Beamten, die der Spucke jedoch ausweichen konnten. Da er sich nun zusätzlich auch gegenüber der Streife aufbäumte, mussten die Beamten Pfefferspray einsetzen, was den Täter dazu bewegte dem Platzverweis schlussendlich doch Folge zu leisten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell