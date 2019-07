Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Rhein in Flammen

Bingen (ots)

Die 42. Veranstaltung "Der Rhein in Flammen in Bingen und Rüdesheim" wurde auf der rheinland-pfälzischen Seite - nach polizeilicher Schätzung - von ca. 9.000 Personen (incl. Besucher der Fahrgastschiffe) besucht. Auf dem Rhein war ein Fahrgastschiffskonvoi von 40 Schiffen unterwegs. Der Höhepunkt der Veranstaltung waren die Feuerwerke von Trechtingshausen bis Bingen und Rüdesheim in der Zeit von 22:00 - 23:45 Uhr. Die Veranstaltung verlief aus polizeilicher Sicht, mit Ausnahme des für eine solche Veranstaltung üblichen Verkehrsproblems beim Abreiseverkehr, absolut problem- und reibungslos.

