Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Einbruch in Gartenhäuser

Bingen (ots)

Besitzer eines Kleingartens im Park am Mäuseturm meldete der Polizei Bingen am 05.07.19 gegen 16:00 Uhr einen Einbruch in dessen Gartenhaus. Der Täter schlafe noch neben dem Gartenhaus. Durch die Streife konnte der stark alkoholisierte 39-jährige Tatverdächtige angetroffen werden. Dieser schlief auf einer Decke, die einem Nachbargrundstück zugeordnet werden konnte. Bei Nachschau der Beamten wurde festgestellt, dass auch das Nachbargartenhaus aufgebrochen und diverse Getränke konsumiert wurden. Der 39-jährige Tatverdächtige ist der Polizei kein Unbekannter. Er wird sich nun neuerlich wegen Einbruchsdiebstahls verantworten müssen.

