POL-PIBIN: Taschendiebstahl

Am 05.07.19 kam es zwischen 13:10 Uhr und 13:55 Uhr zu einem Taschendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft am Rheinkai. Während des Einkaufs einer 75-jährigen Geschädigten wurde durch einen bislang unbekannten Täter die Handtasche unbemerkt geöffnet und Fahrzeugschlüssel sowie daran befindlicher Taschenanhänger entwendet. In dem Anhänger befanden sich 225EUR Bargeld. Dies wurde durch das Opfer erst an der Kasse während des Bezahlvorgangs bemerkt. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnten Schlüssel und Anhänger in einem der Hemden des Ladengeschäfts aufgefunden werden. Das Bargeld wurde jedoch entnommen und konnte nicht mehr ausfindig gemacht werden. Sachdienliche Hinweise zum/r Täter/in nimmt die Polizei Bingen entgegen.

