Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfallflucht

Bingen-Bingerbrück (ots)

30.06.2019, 16.24 Uhr

Am 30.06.2019, 16.24 Uhr, kam es in der Stromberger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Das Verursacherfahrzeug war in Richtung Bingen-Stadt unterwegs. Im Bereich Stromberger Straße, Höhe Anwesen Nummer 21, musste das Verursacherfahrzeug an einem geparkten Fahrzeug links vorbeifahren, geriet dadurch bedingt auf die Gegenfahrban und stieß mit einem entgegenkommenden PKW Renault Clio zusammen. Der Außenspiegel des Clio wurde beschädigt. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen mintgrünen Opel Corsa C gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

