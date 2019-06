Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfall mit Verletzten, Verursacher geflüchtet

Gemarkung Bingen-Dromersheim, L 414 (ots)

26.06.2019, 16.10 Uhr

Eine 21 jährige PKW Fahrerin befuhr mit ihrem Ford Fiesta die L 414 aus Richtung Bingen-Dromersheim kommend in Fahrtrichtung Aspisheim. Ca 100 Meter nach Ortsausgang kam ihr ein Fahrzeug entgegen, welches deutlich ihre Fahrspur nutzte. Die 21 jährige musste ausweichen. Ihr Fahrzeug geriet ins Schleudern und kam im Straßengraben zum Stillstnd. Die 21 erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelte es sich um einen silberfarbenen SUV, eventuell Audi Q7. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell