Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fünf Fahrzeuge beschädigt

Bingen-Dromersheim, Rheinhessenstraßee (ots)

15.06.2019 bis 23.06.2019

In der Zeit vom 15.06.2019 bis 23.06.2019 wurden fünf hintereinader am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeug von bisher unbekanntem Täter beschädigt. Die Fahrzeuge waren in Höhe der Anwesen 90 bis 98 geparkt. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell