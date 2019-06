Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfall mit fahrradfahrendem Kind in Münster-Sarmsheim

Münster-Sarmsheim (ots)

Am frühen Samstagabend überquerte ein siebenjähriger Junge mit seinem Fahrrad an einer schlecht einsehbaren Stelle die Saarstraße in Münster-Sarmsheim, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein auf der Straße fahrender 22-jähriger Fahrzeugführer fuhr langsam und konnte sein Fahrzeug schnell zum Stillstand bringen. Trotzdem kam es noch zu einem Zusammenstoß zwischen dem Jungen und dem Fahrzeug. Der Junge, der keinen Schutzhelm trug, wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell