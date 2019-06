Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Hund aus Auto befreit

Bingen-Dietersheim (ots)

20.06.2019, 10.47 uhr

Der Polizei wurde ein in einem verschlossenen Fahrzeug befindlicher Hund gemeldet, der bereits nach Luft hechelte. Vor Ort bestätigte sich der mitgeteilte Sachverhalt. Seitens der Polizei wurde ein Abschleppunternehmen zur Türöffnung beauftragt. Während der Anfahrt kollabierte der Hund im Fahrzeug, so dass die Seitenscheibe des Fahrzeuges durch Polizeibeamte eingeschlagen wurde. Der Hund konnte befreit und in die Obhut des Tierschutzvereines übergeben werden.

