Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Rollerdieb gestellt - Festnahme

Bingen (ots)

Während der Streife konnten Beamte der Polizei Bingen am frühen Donnerstagmorgen gegen 01:30 Uhr in der Unteren Grube in Bingen zwei männliche Täter dabei beobachten, wie diese einen Motorroller entwendeten. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf. Ein Täter wurde festgenommen, der Zweite flüchtete zu Fuß. Ein Atemalkoholtest bei dem 19-jährigen Tatverdächtigen aus Waldalgesheim ergab einen Wert von 1,74 Promille. Bei der Durchsuchung seiner persönlichen Sachen, konnten die Beamten Utensilien, die für den Konsum von Betäubungsmittel genutzt werden, auffinden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

