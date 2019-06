Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Über parkendes Auto spaziert

Bingen am Rhein (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beobachtete ein Zeuge in der Gaustraße in Bingen einen jungen Mann, der offensichtlich in volltrunkenem Zustand über ein am Fahrbahnrand geparktes Auto marschierte. Auf Ansprache durch den Zeugen reagierte der Mann aggressiv und entfernte sich von der Örtlichkeit. Die hinzugerufene Polizeistreife konnte den Beschuldigten in der Nähe feststellen und kontrollieren. Er bestritt den Beamten gegenüber die genannte Tat. Im Anschluss konnten jedoch auf der Oberfläche der Motorhaube und des Fahrzeugdachs Fußabdruckspuren gesichert werden. Diese werden nun mit der Schuhsohle des 23-jährigen Tatverdächtigen verglichen.

Wie hoch der Sachschaden am PKW ausfällt, war in der Nacht noch nicht bekannt.

