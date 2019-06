Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Auto aufgebrochen

Bingen (ots)

In der Nacht von Di, 18.06. auf Mi., 19.06. wurde in Bingen in der Berlinstraße ein parkendes Auto aufgebrochen. Unbekannte Täter schlugen die Seitenscheibe ein und gelangten so in das Fahrzeuginnere. Hier wurde das Handschuhfach nach Wertgegenständen durchsucht. Hinweise an die Polizei Bingen.

