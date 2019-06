Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Schläger mit gestohlenem Fahrrad unterwegs

Bingen (ots)

Am 18.06.2019, gegen 18:00 Uhr, kommt es am Naheparkplatz in Bingen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Hierbei schlägt der unbekannte Beschuldigte dem 41-jährigen Geschädigten ins Gesicht. Einem 53-jährigen Passanten, der dem Verletzten zur Hilfe eilt, schlägt der Aggressor ebenfalls ins Gesicht. Als weitere Zeugen hinzukommen und die Polizei rufen, lässt der Unbekannte von seinem Vorhaben ab und flüchtet in Richtung Büdesheim. Auf der Flucht wirft er noch eine Glasflasche in Richtung der Zeugen, wodurch eine 50-Jährige Schnittwunden am Fuß erleidet. Das Fahrrad, mit dem der Beschuldigte unterwegs war, lässt er zurück. Wie sich später herausstellt ist dieses bei der Polizei als gestohlen gemeldet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, sollen sich bei der Polizei in Bingen melden (Tel.: 06721-9050).

