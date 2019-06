Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Handtasche aus PKW entwendet

Bingen (ots)

Am 18.06.2019, im Zeitraum von 13:25 Uhr bis 14:35 Uhr wird der Geschädigten in der Gaustraße in Bingen eine Handtasche samt Inhalt entwendet. Aufgrund der großen Hitze hatte die PKW-Führerin während eines Besuches im Fitnessstudio die beiden vorderen Fenster herunter gelassen. Ein unbekannter Täter nutzte die Gunst der Stunde, griff durch die geöffneten Fenster und entwendete die Handtasche. Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass auch bei hohen Temperaturen und nur kurzem Verlassen des Fahrzeugs die Fenster grundsätzlich geschlossen zu halten sind.

