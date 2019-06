Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen (ots)

Am Freitag, den 14.06.2019 in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 16.35 Uhr ereignete sich in 555424 Münster-Sarsmheim in der Saarstraße eine Verkehrsunfallflucht. Das auf dem Apothekenparkplatz abgestellte Fahrzeug wurde vermutlich beim Ein-oder Ausparken beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es würde hier ein roter PKW in Betracht gekommen, der geflüchtet ist. Wer kann sachdienliche Hinweise hierzu geben?

