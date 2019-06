Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Graffiti

Bingen (ots)

Zeugen gesucht In der Nach zum Donnerstag, 13.06.2019 wurden in 55411 Bingen am Rhein in der Rheinhessenstraße mehrere Stromkästen besprüht. Die Stromkästen wurden in den Farben weiß / gold / rot besprüht. Zudem wurde der Schriftzug FSV / USM angebracht. Wer kann sachdienliche Hinweise hierzu geben?

