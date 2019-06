Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Mautsäule beschädigt

Rheindiebach, Bundesstraße 9 (ots)

13.06.2019, 21.00 Uhr, bis 14.06.2019, 07.00 Uhr

Bisher unbekannter Täter besprühte die auf der Bundesstraße 9, Gemarkung Rheindiebach, befindliche Mautsäule mit Frabe und machte sie so funktionsunfähig. Zur Tatverwirklichung muss der Täter eine Leiter benutzt, oder vom Dach eines LKW aus agiert haben. Bereits am 19.04.2019 wurde die Säule in gleicher Art und Weise beschädigt. Die Schadensbehebung belief sich auf 20.000EUR. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

