Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Sprayer festgenommen

Bingen-Gaulsheim (ots)

13.06.2019, 03.07 Uhr

Gegen 03.06 Uhr wurden der Polizei drei auffällige Personen in Bingen-Gaulsheim gemeldet, von denen zwei Sturmhauben über den Kopf gezogen hatten. Mit Unterstützungskräften der Polizeiinspektion Ingelheim und der Polizeiautobahnstationen Gau-Bickelheim und Heidesheim wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Eine Zivilstzreife der Polizeiinspektion Ingelheim konnte die beiden maskierten Personen in der Ockenheimer Straße feststellen, die Fahndung nach der dritten Person verlief negativ. Auf der Oberbekleidung der Festgenommenen, beide 18 jahre alt, zeigten sich frische Farbanhaftungen. In der Ortslage Bingen-Gausheim konnten alsdann Graffiti an einem Strromverteilerkasten festgestellt werden, die den Beiden zuzuordnen waren. Auch das Fahrzeug der Festgenommen konnte ausfindig gemacht werden. Hier fanden die Beamten 25 Spraydosen mit identischen Farben, wie auf der Oberbekleidung und dem Verteilerkasten. Die beiden 18 jährigen wurden erkennungsdienstlich behandlet, ihre Kleidung wurde sichergetsllt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

