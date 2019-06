Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bingen (ots)

Im Rahmen einer am 10.06.19 gegen 01:00 Uhr durchgeführten Kontrolle eines 17-jährigen Fahrradfahrers im Kirschgarten in Bingen kann in der Tasche des Pullovers Marihuana aufgefunden werden. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

