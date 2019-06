Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht

Sprendlingen (ots)

Am 09.06.19 kam es in der Zeit von 00:30 Uhr bis zum Nachmittag um 15:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße in Sprendlingen. Ein bislang unbekannter Verkehrsunfallverursacher streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß in Längsaufstellung in Höhe der Hausnummer 19 geparkten Opel mit Landauer Kennzeichen und entfernte sich ohne Schadensregulierung vom Unfallort. Am geparkten PKW werden Fahrertür, Kotflügel, Felge und Stoßstange vorne links beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sachdienliche Hinweise bei der Polizei Bingen vorzubringen.

