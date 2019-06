Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht

Gensingen (ots)

Am 09.06.19 kam es gegen 20:00 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Burger King in Gensingen. Der 44-jährige Fahrer eines Citroen mit "AZ"-Kennzeichen parkte sein Fahrzeug ordnungsgemäß auf dem Kundenparkplatz des Schnellrestaurants. Als er nach ca. einer halben Stunde zu seinem PKW zurückkehrte, musste er einen Schaden an der Stoßstange hinten links feststellen. Durch Unfallzeugen wurde beobachtet, dass ein silbergrauer Opel Astra beim Einparkversuchen gegen das Fahrzeug des Geschädigten gestoßen ist. Durch die Zeugen kann zumindest ein Teilkennzeichen abgelesen und mitgeteilt werden, sodass bekannt ist, dass das flüchtige Fahrzeug im Landkreis Bad Kreuznach zugelassen ist. Neben den bereits erlangten Hinweisen durch die Unfallzeugen werden derzeit auch Videoaufzeichnung ausgewertet. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bingen in Verbindung zu setzen.

