Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen (ots)

Im Rahmen einer am 09.06.19 gegen 13:00 Uhr durchgeführten Verkehrskontrolle am Fruchtmarkt in Bingen konnte der aus Ingelheim stammende 30-jährige Fahrer eines Kleinkraftrads keinen Führerschein vorweisen. Es stellte sich heraus, dass eine Fahrerlaubnissperre gegen selbigen besteht. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Fahrer wird sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

