Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Randalierer auf dem Weinfest "Nacht der Verführung"

Bingen (ots)

Am 02.06.2019 kommt es in den frühen Morgenstunden zu einer Sachbeschädigung auf dem Weinfest "Nacht der Verführung". Gegen 02:15 Uhr meldet ein Zeuge einen Randalierer, der mehrere Stehtische und Sitzgelegenheiten umgeworfen habe. Die Polizei kann den 26-jährigen Mann schnell feststellen. Ein freiwilliger Atem-Alkoholtest ergibt einen Wert von 2,75 Promille, weshalb ihm ein Platzverweis ausgesprochen wird. Da er diesem nicht nachkommt, wird er in Gewahrsam genommen. Am nächsten Morgen darf Beschuldigte die Dienststelle wieder verlassen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten.

