Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrer mit 1,3 Promille erwischt

Bingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag unterzieht die Polizei Bingen am FH-Kreisel den PKW eines 29-Jährigen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis einer Verkehrskontrolle. Die Beamten können beim Fahrer Atem-Alkoholgeruch feststellen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergibt um 00:35 Uhr 1,3 Promille. Zwecks Blutentnahme wird er zusammen mit dem ebenfalls im PKW befindlichen zweimonatigem Kleinkind zur Dienststelle verbracht. Der Fahrer muss nun mit dem Entzug der Fahrerlaubnis und einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Außerdem wird das zuständige Jugendamt in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell