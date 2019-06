Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Baustellendiebstahl

Bingen, Karl-Richtberg-Straße (ots)

In der Zeit vom 29.05.19 bis zum 31.05.19 kam es zu diversen kleineren Diebstählen innerhalb des Rohbaus der Senioren-Wohnanlage in der Karl-Richtberg-Straße. Aus den bereits fertig gestellten Bädern wurden unter anderem Duschschläuche und Halterungen entwendet. Am 31.05. konnte durch die Bauarbeiter mit Arbeitsbeginn eine in einem Bad nächtigende Person vorgefunden werden. Der 36-jährige Tatverdächtige ist der Polizei nicht unbekannt und bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getreten. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

