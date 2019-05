Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Bestellt und nicht bezahlt

Niederheimbach (ots)

29.05.2019, 00.23 Uhr

Eine zunächst unbekannte männliche Person bestieg in Bad Kreuznach ein Taxi und ließ sich nach Niederheimbach fahren. Dort angekommen, gab die Person gegenüber dem Taxifahrer an, kein Geld mitzuführen. Er müsse dieses in seinem Anwesen holen. Unter diesem Vorwand stieg die Person aus, sprang in der Rheinstraße über eine Mauer und flüchtete. Zirka 80 Minuten nach der Tat konnten Beamte der Polizei Bingen im Rahmen der Fahndung eine Person in Niederheimbach feststellen, auf die die Beschreibung zutraf. Der 32 jährige konnte der Tat überführt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell