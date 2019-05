Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fußgänger durch Unfall schwer verletzt

Bingen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:20 Uhr wurde ein 31-jähriger Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Der Verkehrsunfall ereignete sich auf der Schnellstraße zwischen Bingen-Kempten und Bingen-Büdesheim. Im Verkehrskreisel in Höhe der Technischen Hochschule fuhr der Autofahrer in Fahrtrichtung Bingerbrück. Plötzlich und unerwartet rannte der Fußgänger über die Fahrbahn und kollidierte mit dem Auto. Mit schweren Verletzungen wurde er nach Mainz in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Gutachter hinzugezogen.

